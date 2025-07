Sauve qui peut Les Rias 2025 Espace François Mitterand Mellac

Sauve qui peut Les Rias 2025 Espace François Mitterand Mellac mercredi 27 août 2025.

Sauve qui peut Les Rias 2025

Espace François Mitterand Cité Lessard Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 21:33:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Compagnie Mmm…

Mont-de-Marsan (40)

Théâtre de rue 1h30

Création 2025

A partir de 14 ans

Qui n’a jamais regretté de ne pas avoir réagi au moment où il pouvait ? Dans le parc, quatre amies se demandent comment se sauver elles-mêmes dans ce monde à la dérive. Nous sommes l’Histoire et chacun d’entre nous a sa part de responsabilité à assumer. Aujourd’hui, il est temps de voir, d’entendre et de dire vraiment afin d’éveiller notre conscience collective. En mots, en musique et en danse, Sauve qui peut est une invitation à réveiller nos élans les plus nobles pour agir ensemble et commencer à changer les choses. .

Espace François Mitterand Cité Lessard Mellac 29300 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sauve qui peut Les Rias 2025 Mellac a été mis à jour le 2025-07-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS