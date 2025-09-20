Sauve Ton Homard Grand public une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin Granville

samedi 20 septembre 2025.

Sauve Ton Homard Grand public une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin

Ramassage des déchets à Saint-Martin-de-Bréhal et Granville Granville Manche

2025-09-20

Du plastique dans la mer, c’est la biodiversité qui se serre la pince !

À l’occasion de la World CleanUp Day, 8 Milles Nautic et E.Leclerc Granville-Chausey s’unissent pour proposer un événement inédit, engagé et joyeux #SauveTonHomard. Un programme riche d’actions de sensibilisation, de collectes de déchets et de défis collectifs, pour toutes les générations.

Samedi 20/09 Grand public

Matin Ramassage des déchets sur les plages encadré avec l’association AVRIL Saint-Martin-de-Bréhal

Après-midi Ramassage des déchets sur les plages encadré avec 8 Milles Nautic Granville

Matin Saint-Martin-de-Bréhal

Aux côtés de l’association AVRIL, prennons part à une collecte de déchets sur l’estran ! Les bénévoles partagent leur expertise scientifique et pédagogique pour mieux comprendre les impacts de la pollution et les enjeux de la biodiversité marine.

Après-midi Granville

Avec 8 Milles Nautic, poursuis l’action par un ramassage collectif. L’occasion de découvrir l’estran autrement observation de la faune et de la flore, explications sur leur rôle dans l’écosystème, et gestes simples pour contribuer à leur protection.

Pourquoi participer ?

• Agir concrètement chaque collecte compte, chaque geste protège.

• Partager un moment collectif familles, amis, habitants et visiteurs se retrouvent pour un objectif commun.

• Apprendre AVRIL apporte son regard scientifique, 8 Milles Nautic son expérience de terrain. Tu repars avec des clés pour mieux comprendre et protéger l’océan.

• Vivre un moment convivial utile, inspirant et joyeux.

Toutes les infos pratiques (points de collecte, inscriptions, outils de com, carte, etc.) sont à retrouver sur www.8millesnautic.com

Et n’oublie pas Un petit geste, c’est un grand pas pour la biodiversité !

Un concours photo avec lots à gagner du 20 au 24 septembre

Partage ton geste pour la mer sur Instagram avec le hashtag #SauveTonHomard

Des lots à gagner + des dons reversés à l’association AVRIL pour chaque post publié ! .

Ramassage des déchets à Saint-Martin-de-Bréhal et Granville Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

English : Sauve Ton Homard Grand public une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin

