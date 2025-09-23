Sauve Ton Homard pour les entreprises une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer

Sauve Ton Homard pour les entreprises une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer mardi 23 septembre 2025.

Sauve Ton Homard pour les entreprises une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin

Rue de la Plage Bar le Rayon Vert Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Du plastique dans la mer, c’est la biodiversité qui se serre la pince !

À l’occasion de la World CleanUp Day, 8 Milles Nautic et E.Leclerc Granville-Chausey s’unissent pour proposer un événement inédit, engagé et joyeux #SauveTonHomard. Un programme riche d’actions de sensibilisation, de collectes de déchets et de défis collectifs, pour toutes les générations.

Mardi 23 septembre 2025 Afterwork Challenge inter-entreprises à Saint-Pair-sur-Mer (Bar du Rayon Vert).

Un moment convivial et engagé, organisé et animé par le GIP Tandem Mission Locale, en partenariat avec l’opération Sauve Ton Homard.

Une consommation sera offerte à chaque participant.

Au programme

• Animation & sensibilisation ludique Tandem mobilise son expertise pour proposer un temps d’échange dynamique autour des enjeux environnementaux et sociaux liés à la protection du littoral.

• Distribution des kits « Nettoyons la Nature » chaque entreprise repartira avec son kit de ramassage. La semaine suivante, les équipes seront libres d’organiser leur collecte, quand et où elles le souhaitent, dans le cadre de l’opération nationale Nettoyons la Nature.

Pourquoi participer ?

• Impliquer vos équipes dans une démarche à la fois écologique et sociale.

• Partager un moment convivial entre acteurs économiques locaux.

• Soutenir une initiative inclusive, animée par le GIP Tandem Mission Locale, qui œuvre pour l’insertion et la mobilisation des jeunes.

Toutes les infos pratiques (points de collecte, inscriptions, outils de com, carte, etc.) sont à retrouver sur www.8millesnautic.com

Et n’oublie pas Un petit geste, c’est un grand pas pour la biodiversité !

Un concours photo avec lots à gagner du 20 au 24 septembre

Partage ton geste pour la mer sur Instagram avec le hashtag #SauveTonHomard

Des lots à gagner + des dons reversés à l’association AVRIL pour chaque post publié ! .

Rue de la Plage Bar le Rayon Vert Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

English : Sauve Ton Homard pour les entreprises une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sauve Ton Homard pour les entreprises une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-21 par OTGTM BIT Bréhal