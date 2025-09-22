Sauve Ton Homard pour les scolaires une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin Granville

Granville Manche

Du plastique dans la mer, c’est la biodiversité qui se serre la pince !

À l’occasion de la World CleanUp Day, 8 Milles Nautic et E.Leclerc Granville-Chausey s’unissent pour proposer un événement inédit, engagé et joyeux #SauveTonHomard. Un programme riche d’actions de sensibilisation, de collectes de déchets et de défis collectifs, pour toutes les générations.

Sauve Ton Homard Journée scolaire

Dans le cadre de l’événement Sauve Ton Homard, des temps spécialement dédiés aux scolaires sont organisés afin de sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux liés à la mer et au littoral.

Des ateliers pédagogiques et interactifs

Animés par GTM et 8 Milles Nautic, ces ateliers prennent la forme de temps participatifs où les élèves découvrent, expérimentent et échangent.

Thématiques proposées

• La vie des déchets comprendre leur parcours, de leur production à leur impact sur la nature, et réfléchir ensemble aux solutions pour réduire et mieux gérer nos déchets.

• Comment préserver le littoral ? identifier les richesses et les fragilités de l’estran, découvrir des gestes simples et efficaces pour protéger ce milieu marin unique.

*Activité complète*. Merci d’adresser votre demande à communication@8millesnautic.com

Toutes les infos pratiques (points de collecte, inscriptions, outils de com, carte, etc.) sont à retrouver sur www.8millesnautic.com

Et n’oublie pas Un petit geste, c’est un grand pas pour la biodiversité !

Un concours photo avec lots à gagner du 20 au 24 septembre

Partage ton geste pour la mer sur Instagram avec le hashtag #SauveTonHomard

Des lots à gagner + des dons reversés à l’association AVRIL pour chaque post publié ! .

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

