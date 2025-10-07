Sauve Ton Homard soirée de clôture une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin Salle du Plat Gousset Granville

Sauve Ton Homard soirée de clôture une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin Salle du Plat Gousset Granville mardi 7 octobre 2025.

Salle du Plat Gousset Promenade du Plat Gousset Granville Manche

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07 19:00:00

2025-10-07

Du plastique dans la mer, c’est la biodiversité qui se serre la pince !

À l’occasion de la World CleanUp Day, 8 Milles Nautic et E.Leclerc Granville-Chausey s’unissent pour proposer un événement inédit, engagé et joyeux #SauveTonHomard. Un programme riche d’actions de sensibilisation, de collectes de déchets et de défis collectifs, pour toutes les générations.

Soirée de clôture Sauve Ton Homard

Un moment convivial pour conclure ensemble l’opération Sauve Ton Homard, partager le bilan et valoriser les participants.

Déroulé de la soirée

• 18h00 18h15 Accueil des participants

• 18h15 18h30 Mot d’accueil & bilan de l’opération

• 18h30 18h45 Temps de convivialité & remise des lots du concours

• 18h45 19h00 Vote des photos et clôture de la soirée

Une belle occasion de se retrouver, échanger et célébrer les actions menées ensemble pour la protection de notre littoral.

Et n’oublie pas Un petit geste, c’est un grand pas pour la biodiversité ! .

Salle du Plat Gousset Promenade du Plat Gousset Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

