Sauve Ton Homard, une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin Granville

Saint-Martin-de-Bréhal, Granville, Donville-les-Bains Granville Manche

Début : Lundi Lundi 2025-09-20

fin : 2025-09-24

2025-09-20

Une semaine pour agir en faveur de l’océan

Du 20 au 24 septembre 2025 | Soirée de clôture le 7 octobre

Du plastique dans la mer, c’est la biodiversité qui se serre la pince !

À l’occasion de la World CleanUp Day, 8 Milles Nautic et E.Leclerc Granville-Chausey s’unissent pour proposer un événement inédit, engagé et joyeux #SauveTonHomard. Un programme riche d’actions de sensibilisation, de collectes de déchets et de défis collectifs, pour toutes les générations.

Un concours photo avec lots à gagner du 20 au 24 septembre

Partage ton geste pour la mer sur Instagram avec le hashtag #SauveTonHomard

Des lots à gagner + des dons reversés à l’association AVRIL pour chaque post publié !

Au programme

Samedi 20/09 Grand public

Matin Ramassage encadré avec l’association AVRIL Bréhal

Après-midi Ramassage encadré avec 8 Milles Nautic Granville

Dimanche 21/09

Pas d’événements. C’est le moment parfait pour partager ton post Instagram

Lundi 22/09 Scolaires

Ateliers thématiques animés par GTM et 8MN

• La vie des déchets

• Comment préserver le littoral ?

Mardi 23/09 Entreprises

Afterwork TANDEM Challenge inter-entreprises pour une planète plus propre

Mercredi 24/09 Grand public

Matin Ramassage encadré avec AVRIL Donville

Après-midi Ramassage encadré avec 8MN Granville

Mardi 7/10 Soirée de clôture & remise de prix

Granville Salle du Plat Gousset de 18h à 19h

Bilan des opérations (AVRIL, GTM, 8MN)

Remise des prix

Temps convivial + exposition photos

Organisé par 8 Milles Nautic et E.Leclerc Granville-Chausey, avec le soutien de GTM, Avril, Tandem et Granville Terre & Mer, et un large réseau d’associations environnementales locales, cet événement s’ancre dans une dynamique locale, durable et participative.

Rejoins le mouvement !

Toutes les infos pratiques (points de collecte, inscriptions, outils de com, carte, etc.) sont à retrouver sur www.8millesnautic.com

Et n’oublie pas Un petit geste, c’est un grand pas pour la biodiversité ! .

Saint-Martin-de-Bréhal, Granville, Donville-les-Bains Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

Sauve Ton Homard, une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin

