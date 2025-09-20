Sauve Ton Homard, une semaine de sensibilisation à la protection du milieu marin Granville
Saint-Martin-de-Bréhal, Granville, Donville-les-Bains Granville Manche
Tarif : – –
Début : Lundi Lundi 2025-09-20
fin : 2025-09-24
2025-09-20
Une semaine pour agir en faveur de l’océan
Du 20 au 24 septembre 2025 | Soirée de clôture le 7 octobre
Du plastique dans la mer, c’est la biodiversité qui se serre la pince !
À l’occasion de la World CleanUp Day, 8 Milles Nautic et E.Leclerc Granville-Chausey s’unissent pour proposer un événement inédit, engagé et joyeux #SauveTonHomard. Un programme riche d’actions de sensibilisation, de collectes de déchets et de défis collectifs, pour toutes les générations.
Un concours photo avec lots à gagner du 20 au 24 septembre
Partage ton geste pour la mer sur Instagram avec le hashtag #SauveTonHomard
Des lots à gagner + des dons reversés à l’association AVRIL pour chaque post publié !
Au programme
Samedi 20/09 Grand public
Matin Ramassage encadré avec l’association AVRIL Bréhal
Après-midi Ramassage encadré avec 8 Milles Nautic Granville
Dimanche 21/09
Pas d’événements. C’est le moment parfait pour partager ton post Instagram
Lundi 22/09 Scolaires
Ateliers thématiques animés par GTM et 8MN
• La vie des déchets
• Comment préserver le littoral ?
Mardi 23/09 Entreprises
Afterwork TANDEM Challenge inter-entreprises pour une planète plus propre
Mercredi 24/09 Grand public
Matin Ramassage encadré avec AVRIL Donville
Après-midi Ramassage encadré avec 8MN Granville
Mardi 7/10 Soirée de clôture & remise de prix
Granville Salle du Plat Gousset de 18h à 19h
Bilan des opérations (AVRIL, GTM, 8MN)
Remise des prix
Temps convivial + exposition photos
Organisé par 8 Milles Nautic et E.Leclerc Granville-Chausey, avec le soutien de GTM, Avril, Tandem et Granville Terre & Mer, et un large réseau d’associations environnementales locales, cet événement s’ancre dans une dynamique locale, durable et participative.
Rejoins le mouvement !
Toutes les infos pratiques (points de collecte, inscriptions, outils de com, carte, etc.) sont à retrouver sur www.8millesnautic.com
Et n’oublie pas Un petit geste, c’est un grand pas pour la biodiversité ! .
Saint-Martin-de-Bréhal, Granville, Donville-les-Bains Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com
