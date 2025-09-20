Sauvegarde 13 Voile Impulsion Prudhommie de Pêche Marseille

Sauvegarde 13 Voile Impulsion Prudhommie de Pêche Marseille samedi 20 septembre 2025.

Sauvegarde 13 Voile Impulsion 20 et 21 septembre Prudhommie de Pêche Bouches-du-Rhône

Pour info : 04 91 03 71 56 / voileimpulsion@sauvegarde13.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre et exposition : A la découverte du Chaudron de l’Estaque

Découvrir l’histoire et s’immerger dans le Chaudron de la Prudhommie de Pêche au cœur de l’Estaque.

Prudhommie de Pêche 110 bd Chieusse 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Voile Impulsion