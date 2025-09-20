Sauvegarde 13 Voile Impulsion Prudhommie de Pêche Marseille
Pour info : 04 91 03 71 56 / voileimpulsion@sauvegarde13.org
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Visite libre et exposition : A la découverte du Chaudron de l’Estaque
Découvrir l’histoire et s’immerger dans le Chaudron de la Prudhommie de Pêche au cœur de l’Estaque.
Prudhommie de Pêche 110 bd Chieusse 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Voile Impulsion