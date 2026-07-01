Sauvegarde de l’église, Église de Saint-Laurent, Saint-Laurent-la-Gâtine

Informations pratiques

Sauvegarde de l’église 19 et 20 septembre Église de Saint-Laurent Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite de l’église restaurée et découverte des anecdotes qui ont jalonné la vie de cet édifice, vie qui a failli s’arrêter en 2022.

Église de Saint-Laurent 28210 Saint-Laurent-la-Gâtine Saint-Laurent-la-Gâtine 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 73 58 40 45 L’église du XIIe de Saint-Laurent a fait l’objet d’importants travaux suite à un risque avéré d’effondrement ; il s’agit de découvrir l’origine rocambolesque des désordres, heureusement corrigés désormais. En voiture

Visite de l’église restaurée et découverte des anecdotes qui ont jalonné la vie de cet édifice, vie qui a failli s’arrêter en 2022.

René OGHIA