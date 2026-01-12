Sauvegarde des amphibiens à Le Bélieu

Le Bélieu Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-02-28

Aidez à la migration, en sécurité, des amphibiens qui traversent la route départementale à Le Bélieu. Récupération et comptage des crapauds, grenouilles et tritons qui, pendant la nuit, sont tombés dans les seaux du dispositif de sauvegarde, afin de leur faire traverser la route en toute sécurité.

Recherche de bénévoles pour une ou plusieurs journées jusqu’au démontage du dispositif de protection des amphibiens. Équipez-vous de bottes et d’un gilet jaune (des gants en latex vous seront fournis). Lieu et heure de RDV à Le Bélieu précisés après inscription via cyrille.parratte@orange.fr ou au 06 75 38 73 13.

Préinscriptions ici https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte/actu-bourgogne-franche-comte/actu-2025-bourgogne-franche-comte/sauvetage-d-amphibiens-en-franche-comte-rejoignez-nos-volontaires .

Le Bélieu 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 38 73 13 cyrille.parratte@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sauvegarde des amphibiens à Le Bélieu

L’événement Sauvegarde des amphibiens à Le Bélieu Le Bélieu a été mis à jour le 2026-01-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)