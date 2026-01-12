Sauvegarde des amphibiens à Saules

Saules Doubs

Début : 2026-02-08

fin : 2026-04-04

2026-02-08

Aidez à la migration, en sécurité, des amphibiens qui traversent la route départementale à Saules. Récupération et comptage des crapauds, grenouilles et tritons qui, pendant la nuit, sont tombés dans les seaux du dispositif de sauvegarde, afin de leur faire traverser la route en toute sécurité.

Recherche de bénévoles pour une ou plusieurs journées jusqu’au démontage du dispositif de protection des amphibiens. Équipez-vous de bottes et d’un gilet jaune (des gants en latex vous seront fournis). Lieu et heure de RDV à Saules précisés après inscription auprès de Thierry via thierry.vesz@gmail.com ou au 06 14 41 18 67, ou bien auprès de Christophe au 07 84 01 17 63.

https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte/actu-bourgogne-franche-comte/actu-2025-bourgogne-franche-comte/sauvetage-d-amphibiens-en-franche-comte-rejoignez-nos-volontaires .

Saules 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 41 18 67 thierry.vesz@gmail.com

