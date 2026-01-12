Sauvegarde des amphibiens à Verrières-du-Grosbois

Étalans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-02-01

Aidez à la migration, en sécurité, des amphibiens qui traversent la route départementale à Verrières-du-Grosbois. Récupération et comptage des crapauds, grenouilles et tritons qui, pendant la nuit, sont tombés dans les seaux du dispositif de sauvegarde, afin de leur faire traverser la route en toute sécurité.

Par Philomin Briot, avec le soutien du Département du Doubs.

Recherche de bénévoles pour une ou plusieurs matinées jusqu’au démontage du dispositif de protection des amphibiens. Équipez-vous de bottes et d’un gilet jaune (des gants en latex vous seront fournis). Lieu et heure de RDV à Verrières-du-Grosbois précisés après inscription via philomin.briot@lpo.fr ou au 06 18 86 62 11. .

Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 86 62 11 philomin.briot@lpo.fr

