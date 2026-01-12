Sauvegarde des amphibiens à Vorges-les-Pins Vorges-les-Pins

Sauvegarde des amphibiens à Vorges-les-Pins

Aidez à la migration, en sécurité, des amphibiens qui traversent la route départementale à Vorges-les-Pins. Récupération et comptage des crapauds, grenouilles et tritons qui, pendant la nuit, sont tombés dans les seaux du dispositif de sauvegarde, afin de leur faire traverser la route en toute sécurité.

Recherche de bénévoles pour une ou plusieurs journées jusqu’au démontage du dispositif de protection des amphibiens. Équipez-vous de bottes et d’un gilet jaune (des gants en latex vous seront fournis). Lieu et heure de RDV à Vorges-les-Pins précisés après inscription via pheliemondet@gmail.com ; Préinscriptions ici .

