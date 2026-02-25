Sauver les amphibiens Lignières-sur-Aire
Sauver les amphibiens Lignières-sur-Aire lundi 2 mars 2026.
Sauver les amphibiens
Lignières-sur-Aire Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-03-02 09:00:00
fin : 2026-03-02
Date(s) :
2026-03-02
Chantier nature, tout public, gratuit. Prévoir des bottes et des vêtements chauds.
Inscription à contact@meusenature.fr ou au 03 29 76 13 14.Tout public
0 .
Lignières-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 contact@meusenature.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature workcamp, open to all, free of charge. Bring boots and warm clothing.
Registration at contact@meusenature.fr or 03 29 76 13 14.
L’événement Sauver les amphibiens Lignières-sur-Aire a été mis à jour le 2026-02-25 par OT COEUR DE LORRAINE