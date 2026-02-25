Sauver les amphibiens

Lignières-sur-Aire Meuse

Début : Lundi Lundi 2026-03-02 09:00:00

fin : 2026-03-02

2026-03-02

Chantier nature, tout public, gratuit. Prévoir des bottes et des vêtements chauds.

Inscription à contact@meusenature.fr ou au 03 29 76 13 14.Tout public

Lignières-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 contact@meusenature.fr

Nature workcamp, open to all, free of charge. Bring boots and warm clothing.

Registration at contact@meusenature.fr or 03 29 76 13 14.

L’événement Sauver les amphibiens Lignières-sur-Aire a été mis à jour le 2026-02-25 par OT COEUR DE LORRAINE