Sauver les archives papiers et livres anciens, Galerie du Cloître, Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sauver les archives papiers et livres anciens Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Galerie du Cloître Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Julie Beaume, conservatrice-restauratrice d’ouvrages anciens et d’arts graphiques sera présente toute la journée pour réaliser des démonstrations de son travail de sauvetage d’oeuvres graphiques et de livres anciens.

Les visiteurs pourront la questionner sur la conservation d’archives personnelles, sur le sauvetage de documents en péril ou sur son quotidien en atelier.

Elle présentera également son matériel de travail.

Galerie du Cloître 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne 0297575523 https://academie-musique-arts-sacres.fr/ https://www.facebook.com/academie.desainteannedauray Cloître du 17e siècle et sa Galerie supérieure. Le bâtiment, classé Monument Historique abritait les pères carmes du 17e jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, la Galerie supérieure abrite le musée d’histoire du sanctuaire et son Trésor. Accessible PMR

Julie Beaume, conservatrice-restauratrice d’ouvrages anciens et d’arts graphiques sera présente.

© Julie Beaume