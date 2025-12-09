Sauvetage du Père Noël Laruns

Sauvetage du Père Noël

Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Le sauvetage du Père Noël en collaboration avec les sapeurs pompiers de Laruns/Gourette.

Une histoire de Noël orchestrée par le son, les lumières et les effets pyrotechniques.

Un spectacle unique qui sera suivi d’une distribution de friandises pour les enfants et de la séance photo avec le Père Noël sur son traineau. .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques

