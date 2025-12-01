Sauvetage du Père Noël par la SNSM !

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

– Dans le cadre de Noël à Meneham

Le Père Noël semble avoir atterri par erreur sur un rocher à quelques encablures de Boutrouilles ! L’équipe de la SNSM est partie le secourir avant qu’il ne soit piégé par la marée…

Un renne nous dit dans l’oreillette que le Père Noël sera débarqué par un bateau de la SNSM près de la cale de la plage de Meneham vers 16h !

PS Ce sauvetage inédit sera dépendant de la météo ! .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sauvetage du Père Noël par la SNSM ! Kerlouan a été mis à jour le 2025-11-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne