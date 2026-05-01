Saint-Geours-de-Maremne

Sauvetage Sportif Coupe de France Masters

Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez découvrir une compétition de Sauvetage Sportif

Le vendredi, une premiere journee en piscine au centre aquatique d’aygueblue

Le samedi, une deuxième journee en côtier soit à la plage du lac à Soustons soit à la plage de Messanges nord en fonction des conditions de l’océan

Venez découvrir une compétition de Sauvetage Sportif

Le vendredi, une premiere journee en piscine au centre aquatique d’Aygueblue

Le samedi, une deuxième journee en côtier soit à la plage du lac à Soustons soit à la plage de Messanges nord en fonction des conditions de l’océan .

Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Sauvetage Sportif Coupe de France Masters

Come and discover a lifesaving competition

Friday, a first day in the pool at the aygueblue aquatic center

On Saturday, a second day on the coast at either Plage du Lac in Soustons or Plage de Messanges Nord, depending on ocean conditions

L’événement Sauvetage Sportif Coupe de France Masters Saint-Geours-de-Maremne a été mis à jour le 2026-05-02 par OTI LAS