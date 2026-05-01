Sauvetage Sportif Coupe de France Masters Saint-Geours-de-Maremne
Sauvetage Sportif Coupe de France Masters Saint-Geours-de-Maremne vendredi 8 mai 2026.
Saint-Geours-de-Maremne
Sauvetage Sportif Coupe de France Masters
Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez découvrir une compétition de Sauvetage Sportif
Le vendredi, une premiere journee en piscine au centre aquatique d’aygueblue
Le samedi, une deuxième journee en côtier soit à la plage du lac à Soustons soit à la plage de Messanges nord en fonction des conditions de l’océan
Venez découvrir une compétition de Sauvetage Sportif
Le vendredi, une premiere journee en piscine au centre aquatique d’Aygueblue
Le samedi, une deuxième journee en côtier soit à la plage du lac à Soustons soit à la plage de Messanges nord en fonction des conditions de l’océan .
Centre aquatique Aygueblue Saint-Geours-de-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Sauvetage Sportif Coupe de France Masters
Come and discover a lifesaving competition
Friday, a first day in the pool at the aygueblue aquatic center
On Saturday, a second day on the coast at either Plage du Lac in Soustons or Plage de Messanges Nord, depending on ocean conditions
L’événement Sauvetage Sportif Coupe de France Masters Saint-Geours-de-Maremne a été mis à jour le 2026-05-02 par OTI LAS