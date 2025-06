Sauvetage sportif Plage du Moulin Blanc Le Relecq-Kerhuon 7 juillet 2025 13:30

Pour s’initier au sauvetage sportif de manière ludique et favoriser l’apprentissage des gestes civiques, des sessions découverte au sauvetage sont organisées sur le mois de juillet. Jeux de relais, rescue paddle, swin run (nager et courir) et exercices de secourisme sont au programme de cette animation gratuite.

Infos pratiques :

Plage du moulin-blanc

Gratuit

A partir de 8 ans.

Test d’aisance aquatique nécessaire

Trois créneaux :

13h30-14h30

14h45-15h45

16h-17h .

