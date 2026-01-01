Sauvez les orchidées sauvages !

Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Début : 2026-01-17 09:00:00

2026-01-17 2026-02-21

Participez à un chantier participatif dédié à la sauvegarde des orchidées sauvages sur le site naturel des Grands Buissons à Saint-Brisson-sur-Loire.

Dans le cadre de l’opération Chantiers d’automne , le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose plusieurs chantiers participatifs sur le site naturel des Grands Buissons à Saint-Brisson-sur-Loire.

Encadrée par Damien Deflandre, cette action permet de contribuer à la sauvegarde des orchidées sauvages tout en découvrant le site et les travaux de préservation menés. La matinée peut se terminer par un pique-nique partagé.

Infos pratiques

Inscription obligatoire avant la veille à midi

Lieu communiqué à l’inscription

Durée environ 3h parcours 3 km

Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de coupe

⚠️ Animation soumise aux conditions météorologiques. .

Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 97 29 audrey.dureau@cen-centrevaldeloire.org

English :

Participate in a wild orchid conservation project at the Grands Buissons nature reserve in Saint-Brisson-sur-Loire.

