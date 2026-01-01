Sauvez les orchidées sauvages ! Saint-Brisson-sur-Loire
2026-01-17 09:00:00
Participez à un chantier participatif dédié à la sauvegarde des orchidées sauvages sur le site naturel des Grands Buissons à Saint-Brisson-sur-Loire.
Dans le cadre de l’opération Chantiers d’automne , le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose plusieurs chantiers participatifs sur le site naturel des Grands Buissons à Saint-Brisson-sur-Loire.
Encadrée par Damien Deflandre, cette action permet de contribuer à la sauvegarde des orchidées sauvages tout en découvrant le site et les travaux de préservation menés. La matinée peut se terminer par un pique-nique partagé.
Infos pratiques
Inscription obligatoire avant la veille à midi
Lieu communiqué à l’inscription
Durée environ 3h parcours 3 km
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de coupe
⚠️ Animation soumise aux conditions météorologiques. .
Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 97 29 audrey.dureau@cen-centrevaldeloire.org
English :
Participate in a wild orchid conservation project at the Grands Buissons nature reserve in Saint-Brisson-sur-Loire.
