Sauvez vos projets (et peut-être le monde) avec la méthode itérative │A. Defoort Grand Amphi Odéon – Siège de l’Université Paris Cité Paris

Brouillant les pistes entre conférence et théâtre, Antoine Defoort décortique avec humour et simplicité les ressorts du design, de la création et de la prise de décision, du petit-déjeuner improvisé à la grande idée qui germe.

Tout devient prétexte à réflexion : comment dépasser la peur de l’échec, éviter la procrastination ou sortir de l’abstraction ? Grâce à une méthode à la fois ancestrale et révolutionnaire : penser et faire avancer ses idées en boucle, plutôt qu’en ligne droite !

Le performeur et metteur en scène Antoine Defoort se passionne pour la vie des idées et les relations que nous entretenons avec elles. Il en était déjà question dans Elles Vivent. Il porte cette fois son attention sur une étape cruciale et délicate de la vie des idées : leur mise en forme. Ce spectacle est en partenariat avec La Maison des Métallos.

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T21:15:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T19:00:00+02:00_2026-03-18T20:15:00+02:00

Grand Amphi Odéon – Siège de l’Université Paris Cité 12, rue de l’École de Médecine 75006 Paris

https://culture.u-pariscite.fr/events/event/sauvez-vos-projets-et-peut-etre-le-monde-avec-la-methode-iterative-%e2%94%82a-defoort/ +33157275282 culture@u-paris.fr



Afficher la carte du lieu Grand Amphi Odéon – Siège de l’Université Paris Cité et trouvez le meilleur itinéraire

