SAUVEZ VOS PROJETS – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

SAUVEZ VOS PROJETS – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine vendredi 28 novembre 2025.

SAUVEZ VOS PROJETS Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Sauvez vos projets (et peut-être le monde) avec la méthode itérativeBienvenue dans une conférence presque normale mais absolument brillante ! Antoine Defoort mêle humour, métaphores croustillantes et blagues bien senties pour décortiquer nos façons de penser et créer. Un spectacle jubilatoire qui donne envie de passer à l’action.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94