NANOULAK, L’OURS QUI DANSE – NANOULAK – LA CARAVELLE Meaux

NANOULAK, L’OURS QUI DANSE – NANOULAK Début : 2026-02-18 à 10:00. Tarif : – euros.

VILLE DE MEAUX – TH LUXEMBOURG PRÉSENTE : NANOULAK, L’OURS QUI DANSEDistribution Compagnie du Porte-Voix Écriture et Mise en scène Florence Goguel Avec Colline Aubry et Miguel Ortega Collaborations artistiques Linda Edsjö (musique) et Thomas Gerry (dramaturgie du mouvement) Scénographie, Création lumière et Costumes en coursDeux êtres explorent, s’apprivoisent, jouent, construisent et déconstruisent un monde à inventer, à la fois caverne et igloo. Entre chants de glace et percussions de bois, surgit une créature fabuleuse : le Nanoulak, cet ours né du métissage entre un grizzly et une ourse polaire. Une figure d’hybridation, de créativité et d’adaptation qui nous invite à repenser notre monde. Nanoulak, l’Ours qui danse est un spectacle sensoriel, visuel et sonore pour les tout-petits et leurs familles. Un duo de danseurs-musiciens nous guide dans une traversée poétique, entre rituel inuit et gestes du quotidien, entre théâtre d’objet et danse contemporaine. Ensemble, ils construisent une fresque vivante sur le respect, le vivre-ensemble, la transmission et le métissage. Cette création s’inscrit dans un grand projet de rencontres artistiques en famille mené avec l’Espace municipal Charles Cros. En mêlant générations et cultures, Le Porte-Voix fait de la scène un lieu d’échange et de réinvention, où chaque membre de la famille devient acteur d’un imaginaire commun. Une ode à la transformation, à la curiosité, et à la puissance du lien.Création juin 2026 – Construction de la tournée 2026/2027 en cours Production. Compagnie du Porte-Voix Coproductions Théâtre Paul Éluard de Bezons / Théâtre du Champ Exquis, scène conventionnée / L’Envolée Pôle Artistique du Val Briard / Scène Régionale du Pays de Mauges, en cours Soutiens Ville de Paris, Ville de Gennevilliers, Ville de Stains, Compagnie ACTA (dispositif Pépite) Festival Petits et Grands de Nantes, Festival Les Enfants d’abord de Paris, L’Atalante de Mitry-Mory, Théâtre Dunois de Paris, en cours

LA CARAVELLE 10, rue Winston Churchill 77100 Meaux 77