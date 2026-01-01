Sauvons ensemble des jeunes plants d’arbres Maison des Services Publics Saint-André-de-Cubzac

Sauvons ensemble des jeunes plants d’arbres

Rejoignez Vite Plus d’Arbres, l’association Planteurs et la LPO pour une journée de sauvetage de jeunes pousses, au cœur de la nature.

Vite Plus d’Arbres récupère des jeunes arbres qui poussent là où ils n’ont aucune chance de survivre. Ensemble, nous les extrayons pour leur offrir une seconde vie, puis les redistribuons gratuitement afin qu’ils deviennent arbres et arbustes dans des fermes, forêts alimentaires ou jardins. Une façon simple, joyeuse et efficace de reboiser.

Une journée à la fois éducative et conviviale.

Pas besoin de rester toute la journée vous pouvez venir une heure, deux heures ou plus selon vos envies.

Pensez à venir bien équipés avec des vêtements chauds et imperméables, des chaussures étanches et, si possible, vos outils de jardin. Apportez aussi de quoi pique-niquer, le site étant sans commodités. .

