Sauvons Gambettes sur Dordogne [Séchoir d’Aillac], Le séchoir d’Aillac Carsac-Aillac

Sauvons Gambettes sur Dordogne [Séchoir d’Aillac]

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

À la mairie de Gambettes sur Dordogne, rien ne va plus ! Le maire vient d’avoir le préfet au téléphone et c’est encore une fois Manches sur Dordogne qui va obtenir les subventions pour l’ouverture de nouveaux commerces en milieu rural !

À la mairie de Gambettes sur Dordogne, rien ne va plus ! Le maire vient d’avoir le préfet au téléphone et c’est encore une fois Manches sur Dordogne qui va obtenir les subventions pour l’ouverture de nouveaux commerces en milieu rural ! Faut innover, qu’à dit monsieur le préfet … Qu’à cela ne tienne ! Jean, le maire et Ginette sa secrétaire vont, grâce à l’arrivée inopinée d’un parisien, se lancer dans un projet fou mais complètement innovant ! De surprises en rebondissements vous allez vivre en direct la renaissance d’un village où rires et bonne humeur seront les maîtres mots ! .

Le séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 96 78 12 contact@lesechoirdaillac.fr

English : Sauvons Gambettes sur Dordogne [Séchoir d’Aillac]

SAVE GAMBETTES SUR DORDOGNE!

At Gambettes sur Dordogne town hall, all hell is breaking loose! The mayor just got off the phone with the prefect, and once again it’s Manches sur Dordogne that’s going to get the subsidies to open new shops in rural areas!

