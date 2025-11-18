« Sauvons nos âmes » – Création théâtrale et musicale Café le Buv’art Lasserre-Pradère

« Sauvons nos âmes » – Création théâtrale et musicale Jeudi 18 décembre, 20h30 Café le Buv’art Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Ouverture des portes à 19h, bar, stand d’information SOS Méditerranée

Spectacle à 20h30 – Durée 1h

– 21h30 : Petit catering convivial offert

Retrouvez également cet événement au Moulin de Roques le 29 novembre à 20H30

Sauvons nos âmes, est une création théâtralisée de lectures de témoignages de rescapé·es, de soignant·es, de bénévoles et de marins sauveteurs de l’Aquarius et de l’Ocean Viking, bateaux de secours de l’association SOS Méditerranée.

Certains témoignages sont tirés de l’ouvrage Les naufragés de l’Enfer, recueillis puis rassemblés par l’ humanitaire et raconteuse de bord Marie Rajablat. La pièce est mise en scène par le comédien François Fehner, de la Cie l’Agit théâtre, et mise en musique par l’accordéoniste Jean-Luc Amestoy et Clément Assemian pour le chant.

La question de la solidarité et de l’engagement citoyen est au cœur des missions du Conseil départemental de la Haute-Garonne qui a ainsi voulu soutenir et mettre en avant l’immense travail réalisé par l’association SOS Méditerranée pour le sauvetage en mer des personnes en péril en situation d’exil. Soutenir ses missions à travers l’engagement des citoyens et citoyennes du territoire haut-garonnais qui œuvrent bénévolement à terre pour sauver, protéger et surtout témoigner.

Des témoignages essentiels pour entendre et rendre visible les invisibles de ces routes migratoires mortelles. Donner la voix à celles et ceux qu’il ne faut pas oublier et qui nous racontent leurs chemins, leurs drames et aussi leurs moments de grâce. Donner la voix à travers la création artistique et le sensible, pour favoriser la rencontre et le dialogue entre toutes et tous.

Le café Buv’art est labellisé « Comme à la maison », un label qui encourage les lieux qui participent au développement culturel et à la fabrique de solidarités dans les territoires urbains, péri-urbains et ruraux.

Café le Buv'art 5 Avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Par le sensible et la scène, faire entendre les récits de l’exil et célébrer la solidarité, à partir des témoignages de rescapés, soignants, bénévoles et marins sauveteurs d’SOS Méditerranée.

Antenne Toulouse-Midi Pyrénées d’SOS Méditerranée France