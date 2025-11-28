Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SAVAGE VOLTAGE THE LONG WAY Longwy

SAVAGE VOLTAGE THE LONG WAY Longwy

SAVAGE VOLTAGE THE LONG WAY Longwy vendredi 28 novembre 2025.

SAVAGE VOLTAGE Vendredi 28 novembre, 20h30 THE LONG WAY Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T22:00:00
Fin : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T22:00:00

Groupe de cover Pop Rock originaire d’Arlon
Lead voix / 2ème guitare: Soso
Basse / choeurs: GG
Lead guitare / choeurs: David
Batterie bras / batterie jambes: Tristan

THE LONG WAY 5 rue de Tivoli, 54400 Longwy Longwy 54400 Plantières-Queuleu Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 89 08 33 https://www.facebook.com/thelongwayfr/ Bienvenue au The Long Way, Pub / Music / Concert à Longwy (Fr) ! Bières en pinte, Guinness, cidres, cocktails, spiritueux de qualité (Whisky, Gin, Rhum HQ) et boissons sans alcool. Ambiance et soirées exceptionnelles garanties !
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Pop rock