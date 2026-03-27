Savagnin en Scène Domaine de Sainte Marie Arlay

Savagnin en Scène

Domaine de Sainte Marie Chemin de la Plaine Arlay Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Préparez-vous à vivre une journée mémorable !

Plongez au cœur du Domaine de Sainte-Marie avec le Savagnin en Scène ! . Visitez nos caves, laissez-vous enchanter par une dégustation de nos vins tout au long de la journée et terminez en apothéose avec le concert des YANROCAM à 20h.

Une immersion totale dans notre passion vous attend ! .

Domaine de Sainte Marie Chemin de la Plaine Arlay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 97 33 contact@domaine-de-sainte-marie.com

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English : Savagnin en Scène

L’événement Savagnin en Scène Arlay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu