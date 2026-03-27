Savagnin en Scène Domaine de Sainte Marie Arlay
Savagnin en Scène Domaine de Sainte Marie Arlay samedi 18 avril 2026.
Savagnin en Scène
Domaine de Sainte Marie Chemin de la Plaine Arlay Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Préparez-vous à vivre une journée mémorable !
Plongez au cœur du Domaine de Sainte-Marie avec le Savagnin en Scène ! . Visitez nos caves, laissez-vous enchanter par une dégustation de nos vins tout au long de la journée et terminez en apothéose avec le concert des YANROCAM à 20h.
Une immersion totale dans notre passion vous attend ! .
Domaine de Sainte Marie Chemin de la Plaine Arlay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 97 33 contact@domaine-de-sainte-marie.com
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English : Savagnin en Scène
L’événement Savagnin en Scène Arlay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme JurAbsolu
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