Informations pratiques

Soorts-Hossegor

SAVE LA MERMAID – World Cleanup Day

Plage Centrale Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Participez au ramassage de déchets avec Save la Mermaid !

Rendez-vous le dimanche 20 septembre à l’occasion du World Cleanup Day, pour un nouvel événement organisé avec le Hossegor Surf Club et Banque Populaire.

Au programme :

– Ramassage de déchets

– Jeux de sensibilisation et ateliers créatifs !

L’art sera également à l’honneur avec un atelier réalisé à partir des plastiques collectés sur nos plages tout au long de l’été dans le cadre du Summer Colibris 2026, ainsi que des œuvres généreusement prêtées par Maud Le Car, Encres Marine et Ninon Biasolo (Poulpo l’Écolo). .

Plage Centrale Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : SAVE LA MERMAID – World Cleanup Day

Join Save la Mermaid for a cleanup!

L’événement SAVE LA MERMAID – World Cleanup Day Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Hossegor