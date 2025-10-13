SAVE THE DATE – ENTREPRENDRE DANS L’EDUCATION – NOUVEAUX MODELES IMPACTANTS HEC Alumni Paris

Les systèmes éducatifs d’aujourd’hui se sont développés avec la révolution industrielle.

Et ils en portent la marque !…

Dans le monde des startups certaines se sont données pour mission de faciliter l’enseignement en mettant la technologie au service de l’éducation et en démocratisant son accès.

Elles ont été conçues par une nouvelle génération « d’auteurs », qui ont en commun de n’être pas des spécialistes de l’éducation, mais de l’innovation.

Habitués à penser « en dehors de la boîte », ils ont une idée précise des technologies émergentes et une conscience très vive des grands changements qui affectent le monde.

Ce nouvel opus donnant la parole aux nouveaux entrepreneurs de l’éducation vise à présenter la création de modèles pédagogiques innovants et efficaces (physique, technologique et communautaire), nourris par les neurosciences, les nouvelles approches pédagogiques et les technologies émergeantes, développées par des entrepreneurs.

Témoignages de 3 Entrepreneurs qui inspirent et encouragent une nouvelle génération d’entrepreneurs à se lancer dans l’aventure avec authenticité et audace

Le 13 octobre 2025 à 18h30

Dans les locaux d’HEC Alumni

9 Av. Franklin Delano Roosevelt

75008 Paris

Début : 2025-10-13T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-13T20:00:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/save-the-date-entreprendre-dans-l-education-nouveaux-modeles-impactants/2025/10/09/12377

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris