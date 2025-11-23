SAVENAY STAND-UP SHOW ! Salle Equinoxe Savenay

SAVENAY STAND-UP SHOW !

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

la salle Équinoxe de Savenay se transforme en véritable théâtre du rire pour accueillir le SAVENAY STAND-UP SHOW !

Au programme 6 humoristes survoltés, repérés par le Smile Comedy Club, se succèderont sur scène pour deux spectacles exceptionnels dans la même journée.

Ouverture des portes à 14h00

Premier show 14h30

Deuxième show 17h30

Bar et restauration sur place pour savourer chaque moment dans une ambiance festive et décontractée.

Organisé par le Smile Comedy Club, Les Quatre Saisons du Verbe Figuré, et l’Association des Artisans et Commerçants de Savenay, cet événement unique rassemble humour, convivialité… et dynamisme local !Réservez vite vos places !

Un dimanche, deux spectacles, une seule mission vous faire pleurer de rire ! .

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 39 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SAVENAY STAND-UP SHOW ! Savenay a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay