Savennes Night Fever Savennes

Trail nocturne de 10 km dans la forêt de Chabrières.
Lampe frontale obligatoire.   .

Salle polyvalente Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 24 31 08  bruno.dalby@orange.fr

