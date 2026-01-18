Savennes Night Fever Savennes
Savennes Night Fever Savennes samedi 7 mars 2026.
Savennes Night Fever
Salle polyvalente Savennes Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Trail nocturne de 10 km dans la forêt de Chabrières.
Lampe frontale obligatoire. .
Salle polyvalente Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 24 31 08 bruno.dalby@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Savennes Night Fever
L’événement Savennes Night Fever Savennes a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Grand Guéret