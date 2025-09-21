SAVÈRES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Savères

Début : 2025-09-21 14:30:00

2025-09-21

Dimanche 21 Septembre 2025

Visite, exposition & Divertissements

De 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes de Savères et dans le village.

Gratuit & Ouvert à Tous. .

SAVÈRES Savères 31370 Haute-Garonne Occitanie

English :

Sunday, September 21, 2025

Visit, Exhibition & Entertainment

From 2.30pm to 6.30pm at the Savères village hall and in the village.

German :

Sonntag, 21. September 2025

Besichtigung, Ausstellung & Unterhaltung

Von 14:30 bis 18:30 Uhr in der Festhalle von Savères und im Dorf.

Italiano :

Domenica 21 settembre 2025

Visita, esposizione e intrattenimento

Dalle 14.30 alle 18.30 presso la sala del villaggio di Savères e nel villaggio.

Espanol :

Domingo 21 de septiembre de 2025

Visita, exposición y animación

De 14.30 a 18.30 h en el ayuntamiento de Savères y en el pueblo.

L’événement SAVÈRES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Savères a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE