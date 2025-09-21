SAVÈRES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Savères
Dimanche 21 Septembre 2025
Visite, exposition & Divertissements
De 14h30 à 18h30 à la salle des fêtes de Savères et dans le village.
Gratuit & Ouvert à Tous. .
SAVÈRES Savères 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 08 65
English :
Sunday, September 21, 2025
Visit, Exhibition & Entertainment
From 2.30pm to 6.30pm at the Savères village hall and in the village.
German :
Sonntag, 21. September 2025
Besichtigung, Ausstellung & Unterhaltung
Von 14:30 bis 18:30 Uhr in der Festhalle von Savères und im Dorf.
Italiano :
Domenica 21 settembre 2025
Visita, esposizione e intrattenimento
Dalle 14.30 alle 18.30 presso la sala del villaggio di Savères e nel villaggio.
Espanol :
Domingo 21 de septiembre de 2025
Visita, exposición y animación
De 14.30 a 18.30 h en el ayuntamiento de Savères y en el pueblo.
