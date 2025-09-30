Saveur sauvage explorer et cuisiner Bouglon

Saveur sauvage explorer et cuisiner Bouglon mardi 30 septembre 2025.

57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-30
Ouvert à tous
Apprenez à reconnaître et cueillir les plantes comestibles.
Puis cuisinez les pour éveiller vos papilles   .

57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 

