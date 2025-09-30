Saveur sauvage explorer et cuisiner Bouglon
Saveur sauvage explorer et cuisiner Bouglon mardi 30 septembre 2025.
Saveur sauvage explorer et cuisiner
57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Ouvert à tous
Apprenez à reconnaître et cueillir les plantes comestibles.
Puis cuisinez les pour éveiller vos papilles .
57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74
English : Saveur sauvage explorer et cuisiner
German : Saveur sauvage explorer et cuisiner
Italiano :
Espanol : Saveur sauvage explorer et cuisiner
L’événement Saveur sauvage explorer et cuisiner Bouglon a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Coteaux et Landes de Gascogne