Saveurs apicoles des Hauts-de-France, GAEC Miellerie du Zyckelin, Hoymille

Informations pratiques

Saveurs apicoles des Hauts-de-France Vendredi 9 octobre, 14h30 GAEC Miellerie du Zyckelin Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T14:30:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T14:30:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Quatre exploitations apicoles en un seul lieu pour faire découvrir leurs productions : miels, hydromels, pains d’épices et pâtes à tartiner.

Eugénie Grave, de la Miellerie de la Vallée de la Course, Eric Barrère, de Saint-Omer, Gauthier Vanpouille, de Bailleul, et Hélène Fiers et Mathieu Hébert, de la Miellerie du Zyckelin à Hoymille vous accueillent vendredi 9 octobre (14h30-19h00) pour vous présenter produits (miels, hydromel, pâte à tartiner au miel, pain d’épices), méthodes de production (élevage, transhumance), l’importance des réseaux d’apiculteurs en matière d’appui technique, la promotion du Miel de tilleul de Picardie IGP, seul miel des Hauts-de-France sous signe officiel de qualité…

Sur place : vente de miels et produits transformés, dégustations, découverte de la ruche, exposition de materiels, photos…

Tous sont installés dans les Hauts-de-France et sont investis dans les réseaux collectifs d’apiculteurs professionnels de la région (ADA Hauts-de-France, Miels des Hauts-de-France).

Juste à côté, Benoît Fiers vous fera visiter son atelier de production de gaufres flamandes fourrées à l’ancienne.

GAEC Miellerie du Zyckelin 13 route des Neiges, 59492 Hoymille Hoymille 59492 Téteghem Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/miellerievalleedelacourse/ »}, {« link »: « https://miel-tilleul-picardie.fr/portfolio/le-gout-des-fleurs-eric-barrere/ »}, {« link »: « https://miel-tilleul-picardie.fr/portfolio/gauthier-vanpouille/ »}, {« link »: « https://miel-tilleul-picardie.fr/portfolio/miellerie-du-zyckelin-helene-fiers-et-mathieu-hebert/ »}, {« link »: « https://miel-tilleul-picardie.fr/ »}, {« link »: « https://www.ada-hdf.org/ »}, {« link »: « https://miel-tilleul-picardie.fr/presentation/ »}, {« link »: « https://terres-et-territoires.com/hors-champ/consommation/gaufres-produit-star-de-lhiver-dans-les-flandres »}]

Quatre exploitations apicoles en un seul lieu pour faire découvrir leurs productions : Miel de tilleul de Picardie IGP, miels, hydromels, pains d’épices, pâtes à tartiner…