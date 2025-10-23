Saveurs automnales chez le vigneron Wihr-au-Val
1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2025-10-23 10:30:00
fin : 2025-11-06 12:00:00
2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06
Dans une ambiance conviviale et décontractée, visitez la cave et découvrez les grands accords vins d’Alsace et produits locaux.
Célébrez l’automne chez le vigneron ! Après une visite de la cave, laissez-vous guider par une dégustation conviviale et savourez trois accords vins et délices d’automne issus de producteurs locaux (un jus de fruits artisanal est proposé pour les enfants) !
Informations pratiques
Horaires 10h30 12h
Durée 1h30
Age minimum sans âge minimum
Porte-bébé Autorisés
Toutourisme Chiens en laisse autorisés
Tarif 10€ par personne
A noter
Le déplacement jusqu’au lieu de l’activité se fait en véhicule personnel.
L’activité est confirmée dès 2 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .
1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est
English :
In a friendly, relaxed atmosphere, visit the cellar and discover the great combinations of Alsace wines and local produce.
German :
Besuchen Sie in einer freundlichen und entspannten Atmosphäre den Weinkeller und entdecken Sie die großartigen Kombinationen von elsässischen Weinen und lokalen Produkten.
Italiano :
In un’atmosfera amichevole e rilassata, visitate la cantina e scoprite le grandi combinazioni di vini alsaziani e prodotti locali.
Espanol :
En un ambiente agradable y distendido, visite la bodega y descubra las grandes combinaciones de vinos de Alsacia y productos locales.
