Informations pratiques

Wihr-au-Val

Saveurs automnales chez le vigneron

Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-22 10:30:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-29

Et si vous découvriez les saveurs de l’automne autour d’un verre ? Poussez les portes de la cave, découvrez le savoir-faire du vigneron et partagez un moment gourmand autour de trois savoureux accords entre vins et spécialités locales.

Célébrez l’automne chez le seul vigneron indépendant de la vallée ! Après une visite de la cave, laissez-vous guider par une dégustation conviviale et savourez trois accords vins et délices d’automne issus de producteurs locaux (un jus de fruits artisanal est proposé pour les enfants) !

Informations pratiques :

Horaires : 10h30 – 12h

Durée : 1h30

Porte-bébé : acceptés

Toutourisme : chiens en laisse acceptés sauf pour la visite de la cave

Tarifs :

Adulte : 10€

Enfant : 8€

Réduction Munstercard :

Si vous séjournez dans la Vallée de Munster, votre hébergeur vous a peut-être remis la Munstercard. Ce précieux sésame vous permet de bénéficier de 10 % de réduction sur cette activité.

A noter :

Le déplacement jusqu’au lieu de l’activité se fait en véhicule personnel.

L’activité est confirmée dès 2 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

How about discovering the flavors of fall over a glass of wine? Step inside the wine cellar, learn about the winemaker’s craft, and enjoy a gourmet experience featuring three delicious pairings of wines and local specialties.

L’événement Saveurs automnales chez le vigneron Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster