Saveurs automnales chez le vigneron Wihr-au-Val
jeudi 22 octobre 2026 · Wihr-au-Val
Informations pratiques
Wihr-au-Val
Saveurs automnales chez le vigneron
Wihr-au-Val Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-22 10:30:00
fin : 2026-10-22 12:00:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29
Et si vous découvriez les saveurs de l’automne autour d’un verre ? Poussez les portes de la cave, découvrez le savoir-faire du vigneron et partagez un moment gourmand autour de trois savoureux accords entre vins et spécialités locales.
Célébrez l’automne chez le seul vigneron indépendant de la vallée ! Après une visite de la cave, laissez-vous guider par une dégustation conviviale et savourez trois accords vins et délices d’automne issus de producteurs locaux (un jus de fruits artisanal est proposé pour les enfants) !
Informations pratiques :
Horaires : 10h30 – 12h
Durée : 1h30
Porte-bébé : acceptés
Toutourisme : chiens en laisse acceptés sauf pour la visite de la cave
Tarifs :
Adulte : 10€
Enfant : 8€
Réduction Munstercard :
Si vous séjournez dans la Vallée de Munster, votre hébergeur vous a peut-être remis la Munstercard. Ce précieux sésame vous permet de bénéficier de 10 % de réduction sur cette activité.
A noter :
Le déplacement jusqu’au lieu de l’activité se fait en véhicule personnel.
L’activité est confirmée dès 2 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
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English :
How about discovering the flavors of fall over a glass of wine? Step inside the wine cellar, learn about the winemaker’s craft, and enjoy a gourmet experience featuring three delicious pairings of wines and local specialties.
L’événement Saveurs automnales chez le vigneron Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster