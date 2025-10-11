SAVEURS AUTOMNALES Olargues

SAVEURS AUTOMNALES

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Apprenez à reconnaître fruits, baies et plantes sauvages comestibles d’automne. Régalez vos papilles à l’occasion d’une balade cueillette et d’un atelier culinaire.

Une petite faim… de nature ?!? Partons à la découverte des fruits, baies et plantes sauvages comestibles d’automne. Ouvrez grand vos yeux et votre appétit et succombez aux couleurs de l’automne pour une balade gourmande sans pépins. Atelier culinaire suivie d’une dégustation à l’issue de la balade !

Prévoir panier, sachets en papier, hachoir, essoreuse à salade. Inscription obligatoire, places limitées. .

English :

Learn to recognize fruits, berries and edible wild plants in autumn. Treat your taste buds to a picking walk and a culinary workshop.

German :

Lernen Sie, Früchte, Beeren und essbare Wildpflanzen im Herbst zu erkennen. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen bei einem Spaziergang zum Sammeln und einem kulinarischen Workshop.

Italiano :

Imparate a riconoscere i frutti autunnali, le bacche e le piante selvatiche commestibili. Concedete alle vostre papille gustative una passeggiata di foraggiamento e un laboratorio culinario.

Espanol :

Aprenda a reconocer los frutos de otoño, las bayas y las plantas silvestres comestibles. Deleite su paladar con un paseo en busca de comida y un taller culinario.

