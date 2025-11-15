Saveurs d’Automne 2025 Les Serres du lycée du Petit Chadignac Saintes

Saveurs d’Automne 2025

Les Serres du lycée du Petit Chadignac Les Serres de Chadignac Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Les Saveurs d’Automne reviennent à Saintes pour une 9ᵉ édition placée sous le signe de la convivialité, du goût et des savoir-faire locaux.

Les Serres du lycée du Petit Chadignac Les Serres de Chadignac Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 80 93 expl.chadignac@educagri.fr

English :

Saveurs d?Automne returns to Saintes for a 9th edition dedicated to conviviality, taste and local know-how.

German :

Die Saveurs d’Automne kehren mit einer 9. Ausgabe nach Saintes zurück, die ganz im Zeichen der Geselligkeit, des Geschmacks und des lokalen Know-hows steht.

Italiano :

I Saveurs d’Automne tornano a Saintes per una 9a edizione all’insegna della convivialità, del gusto e delle competenze locali.

Espanol :

Saveurs d’Automne vuelve a Saintes para una 9ª edición que se centrará en la convivencia, el sabor y el saber hacer local.

