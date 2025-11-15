Saveurs d’Automne 2025 Les Serres du lycée du Petit Chadignac Saintes
Saveurs d’Automne 2025 Les Serres du lycée du Petit Chadignac Saintes samedi 15 novembre 2025.
Saveurs d’Automne 2025
Les Serres du lycée du Petit Chadignac Les Serres de Chadignac Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Les Saveurs d’Automne reviennent à Saintes pour une 9ᵉ édition placée sous le signe de la convivialité, du goût et des savoir-faire locaux.
.
Les Serres du lycée du Petit Chadignac Les Serres de Chadignac Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 80 93 expl.chadignac@educagri.fr
English :
Saveurs d?Automne returns to Saintes for a 9th edition dedicated to conviviality, taste and local know-how.
German :
Die Saveurs d’Automne kehren mit einer 9. Ausgabe nach Saintes zurück, die ganz im Zeichen der Geselligkeit, des Geschmacks und des lokalen Know-hows steht.
Italiano :
I Saveurs d’Automne tornano a Saintes per una 9a edizione all’insegna della convivialità, del gusto e delle competenze locali.
Espanol :
Saveurs d’Automne vuelve a Saintes para una 9ª edición que se centrará en la convivencia, el sabor y el saber hacer local.
L’événement Saveurs d’Automne 2025 Saintes a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge