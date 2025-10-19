Saveurs d’automne Matour

Saveurs d’automne Matour dimanche 19 octobre 2025.

Saveurs d’automne

Parc de la Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2025-10-19 2026-10-18

L’automne est de retour, annonçant déjà la préparation de la grande manifestation des Saveurs d’automne. Cette édition s’annonce tout aussi captivante que les précédentes, avec cette fois encore de nombreuses animations qui sauront vous surprendre. Organisée en partenariat avec l’association des Amis du Manoir, le Foyer Rural et la municipalité de Matour, cette manifestation se déroulera le dimanche 19 octobre dès 11h dans le magnifique parc de la Maison des Patrimoines.

Pour chaque édition, ce sont plus de 120 bénévoles qui s’activent pour vous offrir une journée placée sous le signe des couleurs de l’automne, des traditions locales, le tout dynamisé par de nombreuses animations.

Cette année, un spectacle enchanteur par la Cie NaKoh, musique, danse et bulles pour émerveiller petits et grands.

Le traditionnel pressage de pommes à l’ancienne sera au rendez-vous, offrant un jus au goût incomparable et conservant toutes les vertus du fruit. Il sera accompagné des fameux tartoyons, spécialité locale à base de pommes, cuits dans les fours banaux de la Maison des Patrimoines, rallumés pour l’occasion. Pour les plus gourmands, un repas de cochon sera servi le midi à la salle du CART.

Le Musée Charolais du Machinisme agricole sera présent avec des machines agricoles.

Une équipe de bénévoles des Amis du manoir proposera du battage à l’ancienne, avec des vieilles machines d’époque.

Exposition de courges et de champignons dans le pavillon, cuisson de pain dans les fours banaux, buvette, châtaignes grillées…

Détail du repas “de cochon” Soupe de courges / Corée en meurette / Lard et saucisson au gène / Pomme de terre à la chaudière / Fromage / Dessert / Café .

Parc de la Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 70 52 68 fra71mart@gmail.com

English : Saveurs d’automne

German : Saveurs d’automne

Italiano :

Espanol :

L’événement Saveurs d’automne Matour a été mis à jour le 2025-09-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III