Saveurs de la nature Saveurs d’octobre Terre de Sel Guérande

Terre de Sel Pradel Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-01 14:30:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire de longue date Terre de Sel, vous propose une découverte des Saveurs de la Nature.

Saveurs de la Nature

Approche gustative de ce que nous offre la nature dans les marais salants du sel bien sûr et aussi un large éventail de plantes comestibles. Explications sur le fonctionnement des marais salants, formation du sel, plantes comestibles, expériences gustatives.

2h00

Informations et réservations

Réservation obligatoire directement auprès de nos Offices de Tourisme ou par téléphone au 02 40 62 08 80.

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Terre de Sel Pradel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 08 80

