Saveurs de Noël chez le vigneron

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-30 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

Découvrez le Vignoble Schoenheitz et sa cave, puis savourez l’association de 3 vins avec 3 bouchées gourmandes autour du thème de Noël. Une expérience festive et conviviale pour éveiller vos sens !

Célébrez Noël chez le vigneron ! Après une visite de la cave, laissez-vous guider par une dégustation conviviale et savourez trois accords vins et délices de Noël issus de producteurs locaux (un jus de fruits artisanal est proposé pour les enfants) !

Informations pratiques

Horaires 10h30 12h00

Durée 1h30

Age minimum sans âge minimum

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens en laisse autorisés

Tarif 10€ par personne

Tarif Munstercard 5€ par personne

A noter

Le déplacement jusqu’au lieu de l’activité s’effectue en véhicule personnel. Pensez à respecter les obligations d’équipement hivernal en vigueur du 1er novembre au 31 mars.

L’activité est confirmée dès 2 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 domaine@vins-schoenheitz.fr

English :

Discover the Vignoble Schoenheitz and its cellar, then savor the combination of 3 wines with 3 gourmet appetizers around the Christmas theme. A festive and convivial experience to awaken your senses!

German :

Entdecken Sie das Weingut Schoenheitz und seinen Keller und genießen Sie dann die Kombination von 3 Weinen mit 3 Feinschmeckerhäppchen rund um das Thema Weihnachten. Ein festliches und geselliges Erlebnis, um Ihre Sinne zu wecken!

Italiano :

Scoprite il Vignoble Schoenheitz e la sua cantina, poi assaporate l’abbinamento di 3 vini con 3 spuntini gourmet sul tema del Natale. Un’esperienza festosa e conviviale per risvegliare i vostri sensi!

Espanol :

Descubra el Vignoble Schoenheitz y su bodega, y después saboree la combinación de 3 vinos con 3 aperitivos gourmet en torno al tema de la Navidad. Una experiencia festiva y agradable para despertar los sentidos

