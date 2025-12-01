Saveurs de Noël Caveau la Suzienne Suze-la-Rousse
Saveurs de Noël
Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2025-12-20 12:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Plongez dans la magie de Noël lors de notre après-midi gourmand et festif ! Venez partager un moment convivial, savourer les délices de fin d’année et profiter de l’esprit de Noël en famille ou entre amis.
Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 48 38 contactcaveau@lasuzienne.com
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas during our festive afternoon of gourmet delights! Come and share a convivial moment, savor end-of-year delicacies and enjoy the Christmas spirit with family and friends.
German :
Tauchen Sie bei unserem festlichen Gourmetnachmittag in den Zauber von Weihnachten ein! Kommen Sie zu einem gemütlichen Beisammensein, genießen Sie die Köstlichkeiten zum Jahresende und lassen Sie sich von der Weihnachtsstimmung mit der Familie oder Freunden anstecken.
Italiano :
Immergetevi nella magia del Natale durante il nostro pomeriggio di festa! Venite a condividere un momento di convivialità, assaporate le delizie di fine anno e godetevi lo spirito natalizio con la famiglia e gli amici.
Espanol :
Sumérjase en la magia de la Navidad en nuestra festiva merienda Venga a compartir un momento de convivencia, saboree las delicias de fin de año y disfrute del espíritu navideño con la familia y los amigos.
L’événement Saveurs de Noël Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence