Saveurs de saison balade gourmande avec un Chef rue Léon Blum ! Amiens

Saveurs de saison balade gourmande avec un Chef rue Léon Blum !

Rue Léon Blum Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :

2025-12-13

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole a choisi d’offrir aux habitants comme aux visiteurs un cadeau savoureux une visite gratuite du marché des producteurs en compagnie d’un chef professionnel. Le samedi 13 décembre, Florian Atteleyn, Chef et enseignant au lycée hôtelier Saint-Martin, guidera les participants rue Léon Blum. Il partagera ses idées de recettes, conseils culinaires et astuces pour sublimer les produits de saison, idéal pour composer des menus de fêtes authentiques, responsables et pleins de saveurs.

Début des visites 9h30

Durée estimée 2h

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme d’Amiens Métropole a choisi d’offrir aux habitants comme aux visiteurs un cadeau savoureux une visite gratuite du marché des producteurs en compagnie d’un chef professionnel. Le samedi 13 décembre, Florian Atteleyn, Chef et enseignant au lycée hôtelier Saint-Martin, guidera les participants rue Léon Blum. Il partagera ses idées de recettes, conseils culinaires et astuces pour sublimer les produits de saison, idéal pour composer des menus de fêtes authentiques, responsables et pleins de saveurs.

Début des visites 9h30

Durée estimée 2h

Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

Rue Léon Blum Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

English :

In the run-up to the festive season, the Amiens Métropole Tourist Office has decided to offer residents and visitors alike a tasty gift: a free visit to the farmers’ market in the company of a professional chef. On Saturday December 13, Florian Atteleyn, chef and teacher at the Lycée Hôtelier Saint-Martin, will guide participants along rue Léon Blum. He’ll be sharing his recipe ideas, culinary tips and tricks for sublimating seasonal produce, ideal for creating authentic, responsible and flavorful holiday menus.

Tours start: 9:30 a.m

Estimated duration: 2 hours

Free with reservation at the Tourist Office.

German :

Da sich die Weihnachtszeit nähert, hat das Fremdenverkehrsamt von Amiens Métropole beschlossen, Einwohnern und Besuchern gleichermaßen ein schmackhaftes Geschenk zu machen: einen kostenlosen Besuch des Bauernmarktes in Begleitung eines professionellen Kochs. Am Samstag, den 13. Dezember, wird Florian Atteleyn, Chefkoch und Lehrer am Lycée Hôtelier Saint-Martin, die Teilnehmer durch die Rue Léon Blum führen. Er wird seine Rezeptideen, kulinarischen Ratschläge und Tipps weitergeben, um die Produkte der Saison zu verfeinern, ideal für die Zusammenstellung authentischer, verantwortungsbewusster und geschmackvoller Festtagsmenüs.

Beginn der Führungen: 9.30 Uhr

Geschätzte Dauer: 2 Std

Kostenlos mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, l’Ufficio del Turismo di Amiens Métropole ha deciso di offrire a residenti e visitatori un gustoso regalo: una visita gratuita al mercato contadino in compagnia di uno chef professionista. Sabato 13 dicembre, Florian Atteleyn, chef e insegnante del Lycée Hôtelier Saint-Martin, guiderà i partecipanti lungo rue Léon Blum. Condividerà le sue idee di ricette, i suoi consigli culinari e i suoi trucchi per sfruttare al meglio i prodotti di stagione, ideali per creare menu festivi autentici, responsabili e saporiti.

Inizio visite: ore 9.30

Durata stimata: 2 ore

Gratuite su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Ante la proximidad de las fiestas, la Oficina de Turismo de Amiens Métropole ha decidido ofrecer a residentes y visitantes un sabroso regalo: una visita gratuita al mercado agrícola en compañía de un chef profesional. El sábado 13 de diciembre, Florian Atteleyn, chef y profesor del Lycée Hôtelier Saint-Martin, guiará a los participantes por la calle Léon Blum. Compartirá sus ideas de recetas, consejos culinarios y trucos para sacar el máximo partido a los productos de temporada, ideales para crear menús festivos auténticos, responsables y sabrosos.

Inicio de la visita: 9.30 h

Duración estimada: 2 horas

Gratuito previa reserva en la Oficina de Turismo.

L’événement Saveurs de saison balade gourmande avec un Chef rue Léon Blum ! Amiens a été mis à jour le 2025-11-19 par OT D’AMIENS