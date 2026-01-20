Saveurs de saison balade gourmande avec un Chef rue Léon Blum ! Amiens
Saveurs de saison balade gourmande avec un Chef rue Léon Blum ! Amiens samedi 11 avril 2026.
Saveurs de saison balade gourmande avec un Chef rue Léon Blum !
Rue Léon Blum Amiens Somme
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Plongez dans l’ambiance conviviale des marchés de plein air d’Amiens lors d’une balade gourmande rue Léon Blum, aux côtés de Florian Atteleyn, chef et professeur de cuisine au lycée hôtelier Saint-Martin. Inspiré par les producteurs locaux, il partage ses idées de recettes, conseils culinaires et astuces de pro pour sublimer les produits frais et de saison. Au fil des étals, découvrez comment composer des menus simples, authentiques et responsables, à partir des couleurs et saveurs du moment.
Début des visites 9h30
Durée estimée 2h
Tarif unique 5 €
Rue Léon Blum Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com
English :
Immerse yourself in the friendly atmosphere of Amiens?s open-air markets during a gourmet stroll down rue Léon Blum, alongside Florian Atteleyn, chef and cookery teacher at the Lycée hôtelier Saint-Martin. Inspired by local producers, he shares his recipe ideas, culinary tips and professional tricks for sublimating fresh, seasonal produce. As you browse the stalls, discover how to compose simple, authentic and responsible menus, using the colors and flavors of the moment.
Tour starts: 9:30 a.m
Estimated duration: 2 hours
Price: 5 ?
