Saveurs de Suisse Normande Clécy Calvados, 7 juin 2025, Clécy.

Durée : 120 Distance : 25000.0

Au départ de Clécy, village de caractère, cette boucle à vélo vous propose de découvrir la Suisse Normande par sa gastronomie et ses paysages. Rencontrez ainsi les producteurs de fromages, de produits cidricoles ou encore de miel. Puis dirigez-vous vers la Pommeraye et Château Ganne, son site médiéval, véritable écrin de verdure sans manquer sur le retour, la crête des Rochers des Parcs, site incontournable.

La boucle est signalée dans les deux sens par la pastille rouge portant le numéro 16.

English : Saveurs de Suisse Normande

Departing from Clécy, a village of character, this cycling loop takes you on a tour of the Suisse Normande region through its gastronomy and landscapes. Meet producers of cheese, cider and honey. Then head for La Pommeraye and Château Ganne, its medieval site, a veritable treasure trove of greenery, and on the way back, the Rochers des Parcs ridge, a must-see.

The loop is signposted in both directions by the red number 16.

Deutsch :

Diese Fahrradtour beginnt in dem charaktervollen Dorf Clécy und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Normannische Schweiz durch ihre Gastronomie und ihre Landschaften zu entdecken. Lernen Sie die Hersteller von Käse, Apfelwein und Honig kennen. Dann geht es weiter nach La Pommeraye und Château Ganne, einer mittelalterlichen Stätte, die ein wahres Schmuckkästchen im Grünen ist, ohne auf dem Rückweg den Kamm der Rochers des Parcs zu verpassen, eine Sehenswürdigkeit, die man nicht verpassen sollte.

Der Rundweg ist in beiden Richtungen mit einem roten Punkt mit der Nummer 16 gekennzeichnet.

Italiano :

Partendo da Clécy, un villaggio pieno di carattere, questo tour in bicicletta vi farà conoscere la gastronomia e i paesaggi della regione Suisse Normande. Incontrerete produttori di formaggio, sidro e miele. Si prosegue poi verso La Pommeraye e Château Ganne, il suo sito medievale, un vero e proprio scrigno di verde, senza dimenticare, sulla via del ritorno, la cresta dei Rochers des Parcs, un sito imperdibile.

L’anello è segnalato in entrambe le direzioni da un adesivo rosso con il numero 16.

Español :

Partiendo de Clécy, un pueblo lleno de carácter, esta excursión en bicicleta le dará a conocer la gastronomía y los paisajes de la región de Suisse Normande. Conozca a los productores de queso, sidra y miel. A continuación, diríjase a La Pommeraye y al castillo Ganne, su emplazamiento medieval, un auténtico joyero de verdor, sin olvidar a la vuelta la cresta de Rochers des Parcs, un lugar de visita obligada.

El bucle está señalizado en ambos sentidos con un adhesivo rojo con el número 16.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Normandie Tourisme