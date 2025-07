Saveurs des troglos d’été Louresse-Rochemenier

Saveurs des troglos d'été Louresse-Rochemenier dimanche 20 juillet 2025.

Saveurs des troglos d'été

14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Début : 2025-07-20 09:30:00

fin : 2025-07-20 17:30:00

2025-07-20

Plongez au cœur du terroir angevin et partez à la rencontre des producteurs et artisans qui font vivre l’authenticité de l’Anjou.

Pendant la visite immersive de deux fermes troglodytiques, laissez vos sens s’éveiller à une expérience gourmande incontournable.

Dans le respect des traditions, le four de la ferme reprend du service pour cuire les célèbres fouées, ces petits pains ancestraux autrefois consommés par les fermiers du Moyen Âge. Croustillantes et dorées à souhait, elles se savourent sur place, nature ou garnies de douceurs sucrées et salées.

Découvrez également une dizaine de producteurs locaux.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 juillet 2025 de 9h30 à 17h30.

14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

English :

Dive into the heart of Anjou’s terroir and meet the producers and artisans who bring the region’s authenticity to life.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz der Region Anjou und lernen Sie die Produzenten und Handwerker kennen, die die Authentizität des Anjou am Leben erhalten.

Italiano :

Immergetevi nel cuore del terroir dell’Anjou e incontrate i produttori e gli artigiani che fanno vivere l’autenticità della regione.

Espanol :

Sumérjase en el corazón del terruño de Anjou y conozca a los productores y artesanos que dan vida a la autenticidad de la región.

