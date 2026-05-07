Saveurs d’Impro avec Les Givrés Restaurant l’Origan Valence

Informations pratiques

Valence

Saveurs d’Impro avec Les Givrés

Restaurant l’Origan 46 Rue de l’Ancien Velodrome Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 22:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Venez assister à un cabaret d’impro pendant votre repas ou apéritif au restaurant l’Origan, 46 rue de l’ancien vélodrome à Valence.

.

Restaurant l’Origan 46 Rue de l’Ancien Velodrome Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61 contact@givres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy an improv cabaret while you dine or have an aperitif at L’Origan restaurant, located at 46 Rue de l’Ancien Vélodrome in Valence.

L’événement Saveurs d’Impro avec Les Givrés Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme