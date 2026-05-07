Saveurs d’Impro avec Les Givrés Restaurant l’Origan Valence
vendredi 16 octobre 2026 · Restaurant l'Origan · Valence
Informations pratiques
Valence
Saveurs d’Impro avec Les Givrés
Restaurant l’Origan 46 Rue de l’Ancien Velodrome Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 22:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Venez assister à un cabaret d’impro pendant votre repas ou apéritif au restaurant l’Origan, 46 rue de l’ancien vélodrome à Valence.
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Restaurant l’Origan 46 Rue de l’Ancien Velodrome Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61 contact@givres.fr
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English :
Come enjoy an improv cabaret while you dine or have an aperitif at L’Origan restaurant, located at 46 Rue de l’Ancien Vélodrome in Valence.
L’événement Saveurs d’Impro avec Les Givrés Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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