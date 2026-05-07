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AGENDA · Valence

Saveurs d’Impro avec Les Givrés Restaurant l’Origan Valence

vendredi 16 octobre 2026 · Restaurant l'Origan · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Restaurant l'Origan
Adresse
46 Rue de l'Ancien Velodrome
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Saveurs d’Impro avec Les Givrés

Restaurant l’Origan 46 Rue de l’Ancien Velodrome Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 22:30:00

Date(s) :
2026-10-16

Venez assister à un cabaret d’impro pendant votre repas ou apéritif au restaurant l’Origan, 46 rue de l’ancien vélodrome à Valence.
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Restaurant l’Origan 46 Rue de l’Ancien Velodrome Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 83 61  contact@givres.fr

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English :

Come enjoy an improv cabaret while you dine or have an aperitif at L’Origan restaurant, located at 46 Rue de l’Ancien Vélodrome in Valence.

L’événement Saveurs d’Impro avec Les Givrés Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme

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