Saveurs du Fort Fort Saint-André Salins-les-Bains

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-17 16:00:00

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Plongez dans l’histoire en découvrant le Fort St André lors d’une visite guidée originale, ponctuée d’une dégustation gourmande. Salaisons du Jura, comté affiné de la Fruitière de Salins et vins emblématiques de la Fruitière Vinicole d’Arbois s’associent pour une expérience conviviale alliant patrimoine et terroir. .

Fort Saint-André Chemin du Fort Saint-André Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 16 61 info@fort-st-andre.com

