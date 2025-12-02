Saveurs en scène – Conférence « Identité culinaire et gastronomie en Bretagne » par Loïc Sénan Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 17 janvier 2026, 15h00 Tout public, réservation sur www.ploeren.bzh

La Bretagne, terre de gastronomie, s’affirme aujourd’hui ! Venez en débattre avec Loïc Sénan, auteur de Blazenn , lors de cette conférence gourmande. Tout public, réservation sur www.ploeren.bzh

Existe-t-il une gastronomie bretonne ? Longtemps ignorée malgré la qualité de ses produits, la Bretagne s’impose aujourd’hui comme terre de bonne cuisine. Venez en débattre avec Loïc Sénan, auteur de « Blazenn », lors de cette conférence gourmande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-17T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T16:00:00.000+01:00

1

https://www.billetweb.fr/conference-identite-culinaire-et-gastronomie-en-bretagne-par-loic-senan

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan