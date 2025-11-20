Saveurs en scène – Exposition participative “Dans ma cuisine, il y a…” Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Ploeren 16 décembre 2025 – 14 janvier 2026 Entrée libre, gratuit

Prenez en photo vos ustensiles de cuisine à la manière d'André Kertész et de sa célèbre fourchette ou dans une composition artistique de votre choix. Apportez vos photos du 15 décembre au 15 janvier.

**Exposition collective du 7 au 31 janvier**

Prenez en photo vos ustensiles de cuisine à la manière d’André Kertész et de sa célèbre fourchette ou dans une composition artistique de votre choix. Sélectionner un ou plusieurs objets parmi vos préférés : les plus beaux, ceux qui vous font sentir l’âme d’un chef (avec ou sans toque), ceux qui vous donnent envie de « mettre les petits plats dans les grands » ou encore, ceux transmis par un parent.

Pour que la recette prenne : apportez vos photos à la médiathèque **du 15 décembre au 15 janvier.**

* Soit déjà imprimés (format A4),

* Soit sur clé USB ou par e-mail pour impression sur place (sur papier photo). Renseignez-vous auprès de nos bibliothécaires.

_**Découvrez le programme complet du festival Saveurs en scène sur**_ [_**www.ploeren.bzh**_](https://www.ploeren.bzh/systeme/agenda/?systemeParams=events&keyword=saveurs%20en%20sc%C3%A8ne&category=)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-14T18:00:00.000+01:00

mediatheque@ploeren.bzh 0297401191

Médiathèque de Ploeren – Le Triskell médiathèque ploeren Ploeren 56880 Morbihan